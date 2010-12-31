Майже 2 тисячі шляховиків працюють над забезпеченням проїзду дорогами України

Майже дві тисячі шляховиків працюють над забезпеченням проїзду автодорогами України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Станом на 31 грудня порушень у функціонуванні об`єктів транспортного комплексу і зв`язку (залізничного, авіаційного, морського, автомобільного транспорту, метрополітену і підрозділів Держспецтрансслужби) через погіршення погодних умов на території України не відбулося.

Проїзд автомобільного транспорту дорогами загального користування України, включаючи гірські перевали, забезпечений.

На зимовому утриманні доріг працюють 811 механізмів і 1756 робітників.