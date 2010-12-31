ПЗЗ змінила рух деяких електричок третього січня

Для забезпечення пасажирських перевезень у приміському сполученні Південно-Західною залізницею призначено додаткові електропоїзди на деяких напрямках і скасовано низку електричок на третє січня 2011 р.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, призначено електропоїзд №6541 Київ-Петрівка - Фастів №6914 Київ-Волинський - Носівка №6673 Борщагівка - Немішаєве №6010 Фастів - Північна №6923 Носівка - Північна.

При цьому буде скасовано рух таких приміських електропоїздів: №6071, 6073, Київ - Вишневе; №6025,6029 Київ - Фастів №6070, 6072 Вишневе - Київ №6627 Борщагівка - Клавдієве №6675, 6678 Борщагівка - Немішаєве №6014 Мотовилівка - Київ №6670 Бородянка - Святошин №6870 Київ - Бориспіль №6805 Березань - Борщагівка №6871 Бориспіль - Північна №6672 Ірпінь - Борщагівка №6606 Бородянка - Борщагівка №6674 Буча - Борщагівка.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів стежити за змінами в розкладі руху поїздів приміського сполучення.