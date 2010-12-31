АМКУ дозволив створити Союз міжнародних автоперевізників

Антимонопольний комітет України надав дозвіл на створення асоціації «Союз міжнародних автомобільних перевізників» (м. Київ). Про це УНІАН повідомили в АМКУ. Згідно з повідомленням, асоціація створюється між сумісним українсько-грецьким ТОВ «Трансєвролінії» (м. Київ), ВАТ «Оріон-Авто (м. Миколаїв)», ТОВ «Трансєвролінії-А» (м. Макіївка, Донецька область), ТОВ «Трансєвролінії Плюс» ( м. Київ) і ТОВ «Закарпатєвролінії» (смт. Середнє, Закарпатська обл.).

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