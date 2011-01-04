«Ространснагляд» запропонував припинити виконання польотів літаками Ту-154Б

У зв`язку з катастрофою літака Ту-154Б ТОВ "Авіакомпанія "Когалимавіа" в аеропорту Сургут 1 січня, внаслідок якої загинуло троє людей і понад 40 чоловік одержали травми різного ступеня тяжкості, «Ространснагляд» провів оперативну оцінку ризиків подальшої експлуатації даного типу повітряного судна піднаглядними господарюючими суб`єктами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту РФ.

Відповідно до проведеного аналізу, «Ространснагляд» видав інспекторське розпорядження, в якому запропоновано припинити виконання польотів літаками Ту-154Б авіапідприємствам, які експлуатують цей тип повітряного судна, до встановлення причин, що привели до авіаційної пригоди в аеропорту Сургут, і вжити першочергових заходів щодо зниження рівня ризику при експлуатації літакового парку Ту-154Б.

Крім того, «Ространснагляд» організував роботу комісії з перевірки дотримання вимог законодавства в галузі цивільної авіації в діяльності ТОВ "Авіакомпанія "Когалимавіа".

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154, що виконував рейс Сургут–Москва, зайнявся в суботу після включення двигунів в аеропорту Сургут. Літак повністю згорів. Більшість тих, хто знаходився на борту, не постраждали. На борту, за даними МНС, знаходилося 116 пасажирів і дев`ять членів екіпажу. Троє людей загинули і більше 40 дістали травми.