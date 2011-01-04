ПЗЗ призначила додаткові електрички на 4, 6 і 9 січня

На період новорічних і різдвяних свят для забезпечення в приміському сполученні пасажирських перевезень Південно-Західна залізниця призначила додаткові електропоїзди підвищеного комфорту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південно-Західної залізниці.

Зокрема, на 4 січня призначений поїзд № 839 Шостка–Фастів; на 6 січня – поїзд № 802/801 Фастів–Шостка–Фастів, № 810/809 Київ–Шостка–Фастів, № 819 Київ–Шепетівка, № 841/842 Київ–Шепетівка–Київ, № 827/828 Київ–Жмеринка–Київ, № 871/872 Коростень–Козятин–Возлякове; на 9 січня – № 854 Хмельницький–Київ.

У той же час, через відсутність пасажиропотоку 7 січня будуть скасовані декілька рейсів курсування електропоїздів підвищеного комфорту: № 840/839 Київ–Шостка–Фастів, № 819 Київ–Шепетівка, № 827/828 Київ–Жмеринка–Київ, № 826/825 Київ–Гребінка–Київ, № 803/804 Рокитне–Київ, № 803/804 Київ–Рокитне, № 871/872 Коростень–Козятин–Возлякове.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів стежити за змінами у розкладі руху поїздів приміського сполучення.