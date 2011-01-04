ПЗ оголосила тендер на розробку ТЕО електрифікації ряду ділянок

Південна залізниця оголосила тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) електрифікації ділянок Ворожба–Люботин і Полтава–Красноград–Лозова.

Про це йдеться в повідомленні ПЗ на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, пропозиції учасників приймаються до 3 лютого 2011 року. Термін розробки ТЕО – до травня 2011 року. Розробка ТЕО проводитиметься за засоби ПЗ.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планує електрифікувати ділянку Полтава–Красноград. Як повідомила в листопаді 2010 року заступник начальника ПЗ Ольга ДЯЧЕНКО, це роблять, щоб розділити пасажирський і вантажні напрями. «Зараз рахуємо вартість робіт. Це сотні мільйонів гривень. Першочергово завершимо в 2011 році електрифікацію ділянки Полтава–Кременчук, адже це дорога в порти, це транзитні магістралі», – сказала вона.

Довідка УНІАН. Згідно з Програмою електрифікації залізниць України на 2008-2020 рр., електрифікації підлягають понад 2000 км. залізничних ліній, в першу чергу на стратегічних напрямах. Зокрема, протягом 2012-2015 рр. для розділення вантажного і пасажирського руху заплановано здійснити електрифікацію ділянки Долинська–Миколаїв–Херсон–Джанкой Одеської і Придніпровської залізниць, що дозволить збільшити пропускну спроможність у напрямі портів Чорного моря.

Також протягом 2012-2015 років передбачено електрифікувати ділянку Полтава–Красноград–лЛозова, Красноград–Новомосковськ для впровадження швидкісного руху потягів за напрямом Київ–Полтава–Красноград і від Краснограда на Дніпропетровськ, Харків і Донецьк.