Сумська облрада дозволила аеропорту «Суми» залишати собі 100% орендної плати

Сумська обласна рада дозволила комунальному підприємству «Аеропорт «Суми» залишати в своєму розпорядженні 100% орендної плати до 31 грудня 2011 року.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Сумської облради, таке рішення було ухвалене на третій сесії облради, яка відбулася 29 грудня 2010 року.

Як зазначають у рішенні сесії, розглянувши звернення обласного комунального підприємства «Аеропорт «Суми», згідно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», керуючись п. 19 ст. 43 Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада вирішила дозволити обласному комунальному підприємству «Аеропорт «Суми» з 1 січня 2011 року залишати у розпорядженні підприємства 100% орендної плати терміном до 31 грудня 2011 року.