Донецька залізниця за зимові канікули оздоровить 150 дітей

Донецька залізниця під час новорічних канікул безкоштовно оздоровить 150 дітей залізничників віком від 7 до 15 років, яких прийняли в санаторії-профілакторії «Сосновий» (селище Макарово, Луганська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДЗ.

Згідно з повідомленням, віддавали перевагу дітям, які страждають на хронічні захворювання і знаходяться на диспансерному обліку, а також дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей. Діти відпочивають з 30 грудня 2010 року по 10 січня 2011 року. Для всіх дітей путівки видали безкоштовно. Витрати за господарське утримання взяла на себе Донецька залізниця, а інші витрати (лікування, харчування, культурне обслуговування дітей, заробітна плата педагогічних працівників і т.п.) – за рахунок засобів профспілкового бюджету дорпрофсожа і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Донецької і Луганської областей.

Для доставки дітей в санаторій-профілакторій Донецька залізниця сформувала спеціальний електропоїзд.

Перед заїздом дітей залізниця провела низку заходів для комфортного відпочинку. Зокрема, були розроблені план лікування і програма розваг з екскурсіями. Штат санаторію для організації виховного процесу укомплектований педагогами з метою максимального забезпечення безпеки життя і здоров`я дітей.