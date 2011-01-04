Майже 7 тисяч пасажирів зустріли Новий рік у поїздах Донецької залізниці

У ніч із 31 грудня 2010 р. на 1 січня 2011 р. у поїздах формування Донецької залізниці зустріли Новий рік 6 884 пасажири. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДЗ.

Згідно з повідомленням, у період новорічних і різдвяних свят Донецька залізниця отримала 334 групових заявки загалом на перевезення 9 307 пасажирів, із них 199 заявок на перевезення 6 035 дітей.

Як зазначають на дорозі, в цьому новорічному сезоні число групових заявок значно збільшилося, порівняно з 2010 роком. В основному, пасажири з дітьми були перевезені графіковими поїздами, окрім одного спеціально сформованого дитячого поїзда сполученням Дебальцеве-Полтава-Київ-Донецьк, для якого окремо розробили графік проходження.

Станом на 4 січня 2011 р., Донецька залізниця призначила два додаткових поїзди: № 524/523 Луганськ-Київ відправленням із Луганська 8 січня, з Києва - 9 січня; № 551/552 Донецьк-Ворохта відправленням із Донецька (курсуватиме до 15 березня 2011 р.) через день по непарних, із Ворохти (по 16 березня) через день по парних числах. До складу входить вагон-автомобілевоз.