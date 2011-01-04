Перевізники підвищують вартість проїзду з Кременчука до Києва на 10 грн.
16:09, 04 січня 2011Транспорт/Звя'зок
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З 5 січня міжміські перевізники (служби «Сервіс таксі», «Сервіс транзит» і «Автолайн») підвищують вартість проїзду до столиці та з Києва до Кременчука на 10 грн. - до 80 грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перевізники повідомили журналістів.
"Сьогодні проїзд до столиці коштує ще 70 грн., а завтра вже 80 грн. Вартість проїзду в інших напрямах поки залишається незмінною. Причина підвищення вартості проїзду – підвищення вартості палива, запчастин і розміру мінімальної зарплати", - повідомили перевізники.
Нагадаємо, служби «Сервіс таксі», «Сервіс транзит» і «Автолайн» здійснюють перевезення пасажирів з Кременчука в різні міста України мікроавтобусами.
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