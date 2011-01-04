Чернівецька міськрада просить Кабмін компенсувати місту відміну дорожнього збору

Чернівецька міська рада звернулася до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА і прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з проханням розробити механізм повернення до місцевих бюджетів засобів, стягнутих у вигляді акцизу з продажу паливно-мастильних матеріалів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення прийняла сесія Чернівецької міської ради.

«З ухваленням Податкового кодексу скасований дорожній збір із власників транспортних засобів, засоби з якого спрямовували на будівництво, реконструкцію і утримання вулиць та доріг, які знаходяться в комунальній власності. У зв`язку з цим об`єм дорожнього фонду бюджету Чернівців у 2011 році зменшився в порівнянні з 2010 роком в 4,7 разу – з 15 млн. 150 тис. грн. до 3,2 млн. грн.», – йдеться в листі керівництву країни.