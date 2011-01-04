Ефективність використання рухомого складу зросла - «Укрзалізниця»

У 2010 році зросла ефективність використання вагонів «Укрзалізниці», про що свідчить прискорення оберту вантажного вагону до рівня 2009 року на 0,77 діб (112,3%), і до планового завдання на 1,13 діб (118,0%).

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, у середньому один вантажний вагон знаходився в обігу 6,27 діб. Оберт навантаженого вагону склав 2,98 діб, і прискорений до планового завдання на 0,14 діб (104,7%).

Водночас, зменшений час простою вагону під однією вантажною операцією до планового завдання на 4,30 години, до рівня минулого року - на 3,55 години, і його виконання складає 38,40 ч.

Вантажний рейс вагону в середньому склав 507,7 км., що більше рівня 2009 року на 0,9%, і більше планового завдання на 1,5%.

Крім того, за 12 місяців 2010 року покращені й показники використання локомотивного парку. Середньодобовий пробіг локомотива склав 464 км. (104,5% до плану), 101,1% до рівня 2009 року. Середньодобова продуктивність склала 1302 тис. ткм брутто (104,9% до плану, 103,1% до рівня 2009 року).