Залізниці збільшили середньодобове вантаження вантажів до 980 тис. тонн

У січні-грудні 2010 року українські залізничники щодоби вантажили 980,7 тис. тонн вантажів, що складає 111,1% до відповідного періоду минулого року і 106,0% від планового завдання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, збільшили середньодобовий показник вантаження до рівня 2009 року всі дороги, окрім Південної, в т.ч.: Донецька - на 8,3%, Придніпровська - 14,7%, Південно-Західна - 12,1%, Одеська - 20,5%, Львівська - на 21,8%.

Згідно з повідомленням, впродовж 2010 року в середньому за добу вивантажувалося понад 15 тис. вагонів, що складає 101,5% до планового завдання і 108,4% до рівня 2009 року.

В цілому залізницями України за 12 місяців 2010 року відправлено майже 357 млн. 900 тис. тонн вантажів, що на 9,6% більше від планового завдання і на 11,1% більше, ніж в 2009 році.

Нагадаємо, за підсумками експлуатаційної роботи за перше півріччя 2010 р. українські залізничники щодоби навантажували в середньому більше 927 тис. тонн вантажів, що складає 105,6% до планового завдання і на 15,2% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.