Передано до суду кримінальну справу щодо начальника Скадовського порту

Прокуратура Херсонської області передала до суду кримінальну справу щодо начальника Скадовського морського торговельного порту, викритого у хабарництві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, кримінальну справу було порушено за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Начальник порту вимагав від приватного підприємця хабар у 500 тис. грн. за надання права виконувати перевезення пасажирів під час морських прогулянок та екскурсій.

Відносно обвинуваченого обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня 2010 року працівники СБУ затримали начальника Садовського морського торговельного порту, який вимагав хабар. Зловмисника було затримано у службовому приміщенні порту під час одержання частини хабара у сумі 50 тис. грн.