Послугами «Борисполя» в 2010 році скористалися 6,7 млн. пасажирів

Результати діяльності аеропорту «Бориспіль» за 2010 рік демонструють стабільне зростання виробничих показників підприємства в порівнянні з 2009 роком, зокрема, кількість перевезених пасажирів збільшилась на 16% і склала 6,7 млн. осіб, а кількість літако-вильотів зросла на 12% - до майже 100 тис. рейсів.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар міжнародного аеропорту «Бориспіль» Оксана ОЖИГОВА.

«Перевезення пасажирів - як індикатор. Вона чітко реагує на політичну та економічну ситуацію в країні. Як тільки ситуація налагоджується, пасажиропотік зростає», - відзначив у зв`язку з цим генеральний директор аеропорту Борис Шахсуваров.

Як нагадують в аеропорту, в 2010 році в «Борисполі» був відкритий новий термінальний комплекс «F», що дозволило збільшити пропускну здатність головних повітряних воріт країни і забезпечити швидкість і комфорт обслуговування пасажирів. На сьогодні з нового терміналу столичного аеропорту здійснюються рейси понад 30 національних та іноземних перевізників. Пасажиропотік за тиждень в середньому становить від 30 тис. до 40 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт« Бориспіль» є головними повітряними воротами України та обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на 100 маршрутах міжнародних і українських рейсів.