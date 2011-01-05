ДЗ у 2010 році відремотувала 555,4 км шляхів

У 2010 році Донецька залізниця (ДЗ) повністю виконала запланований обсяг ремонту шляхів: різними видами ремонту оздоровлено 555,4 км шляхів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, зокрема, модернізовано 88,4 км, капітально відремонтовано - 138 км, здійснено середній ремонт - 204 км, комплексно-оздоровчий ремонт - 125 км.

Крім того, замінено на нові 220 комплектів стрілочних переводів, з них 185 комплектів - на залізобетонних брусах, та відремонтовано середнім ремонтом 150 комплектів стрілочних переводів.

У 2010 році особлива увага була приділена виконанню ремонтних робіт на ділянках Желанне-Очеретине, Кринична-Макіївка, Асланова-Сартана, Попасна-Мар`янка, Чумакове-Ларине, Моспіно-Макіївка вантажна і Штерівка-Марусине, на Ясинуватському вузлі і по станціях Вальяновской і Донецьк.

Як відзначають на ДЗ, ремонт і модернізація шляхів здійснюються відповідно до програми розвитку транспортних коридорів та швидкісного руху в Україні. Оздоровлення залізничних колій дозволить не тільки поліпшити естетичний вид залізничного полотна, але й підвищити швидкість руху на відремонтованих дільницях до максимально можливої при існуючому технічному оснащенні. До того ж, це дозволить підвищити безпеку руху, плавність ходу поїздів, а також сприятиме підвищенню інтенсивності пропуску поїздів.