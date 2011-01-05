«ВТБ Банк» надасть ДЗ кредити для підготовки до Євро-2012

ПАТ «ВТБ Банк» за процедурою закупівлі в одного учасника надасть Донецькій залізниці (ДЗ) короткострокові кредитні ресурси для своєчасного перекредитування кредитних коштів, щоб уникнути штрафних санкцій і довгострокові кредитні ресурси для забезпечення своєчасної підготовки технологічного вокзального комплексу станції Донецьк до проведення в України фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це повідомляється на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, банк надасть 89,868 млн. грн. і 372,882 млн. грн. в період від дати укладення договору до кінця 2011 року.

При цьому відповідні договори укладені з банком в листопаді 2011 року.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей України на порівняно невеликій площі - 57 тис. кв. км і населенням близько 8,5 млн. чоловік. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (що становить близько 13% загальної довжини залізниць України). У той же час дорога здійснює більше 40% навантаження і більше 35% вивантаження всіх вантажів залізниць України.