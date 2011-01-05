«Укрзалізниця» заявляє про проблеми із затримкою вагонів зі скрапленим газом

За період з 1 по 4 січня ц.р. на прикордонних передавальних станціях залізниць України було затримано більше 400 вагонів зі скрапленим газом, в тому числі, майже 350 вагонів повинні були слідувати транзитом через територію Україну. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, тільки на станції Червона Могила на кордоні з Росією затримано 250 вагонів з газом з Казахстану. Через зайняті транспортом колії станції, неможливість прийому, передачі поїздів паралізована робота зазначеного міждержавного пункту пропуску. Загальні збитки, які понесли залізниці Україні за перші дні 2011 року, вже склали близько 150 тис. грн.

Повідомляється, що ситуація з затримкою вагонів зі скрапленим газом сталася через неякісно організовану роботу фінансових посередників, що мають відповідні ліцензії Державної Митної Служби України, щодо своєчасного надання необхідних документів для митного оформлення вагонів зі скрапленим газом на державному кордоні України.

Як нагадують в «Укрзалізниці», у зв`язку з набранням чинності нового Податкового кодексу України, скраплений газ з січня ц.р. віднесений до переліку підакцизних товарів (у складі групи нафтопродуктів), до яких застосовується порядок надання митним органам фінансових гарантій вантажовласниками з доставки транзитних підакцизних товарів у митниці призначення, при імпорті - оформлення попередньої вантажної митної декларації та її електронної копії.

Як вважають у відомстві, найбільш прогресивним заходом гарантування доставки товарів є здійснення залізницями Україна перевезень під гарантією митного перевізника.

Як зазначають у відомстві, внесення залізниць до реєстру митних перевізників, згідно статті 184 Митного кодексу України, дозволить вирішити проблемні питання, пов`язані з наданням фінансових гарантій митним органам при перевезеннях підакцизних товарів і товарів, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезенні на митну територію Україна.