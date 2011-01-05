ПУМБ і «Експрес-Банк» нададуть Львівській залізниці кредит

ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" і Львівська філія АТ "Акціонерний банк «Експрес-Банк» нададуть Львівській залізниці послуги з надання кредиту (поновлювану кредитну лінію на загальну суму 112 млн. грн.).

Про це повідомляється на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, договори з банками підписані 30 грудня 2010 року.

Термін надання кредитів - 2010-2011 рр., відсотки за користування кредитом ПУМБ - 15,43%, "Експрес-Банку" - 15,20%.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходить через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.