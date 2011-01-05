Прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи за фактом невиплати зарплат на «Міськелектротрансі» Харкова

Прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи за фактом невиплати зарплат працівникам харківського комунального підприємства «Міськелектротранс».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник прокурора Харківської області Олександр КИРИЛЮК, коментуючи результати перевірки органами прокуратури факту невиплати зарплат на підприємстві.

«Органами прокуратури відмовлено у порушенні кримінальної справи у зв’язку з тим, що не повністю вина за невиплату заробітної плати лежить на керівництві цього підприємства», - сказав О.КИРИЛЮК.

Він підкреслив, що керівництво КП «Міськелектротранс» не мало реальної можливості виплатити заробітну плату своїм робітниками.

«Більша частина грошей просто не перерахована з державного бюджету, а ставити у вину невиплату заробітної плати ми можемо лише в тому випадку, якщо звинувачувана особа мала реальну можливість це зробити. На рахунку підприємства грошей фактично немає, а частина грошей, які є, підприємство було вимушене спрямувати на ремонт і підтримання у належному стані рухомого складу», - зауважив О.КИРИЮК.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2010 року у Харкові розпочався страйк працівників КП «Міськелектротранс» з вимогою виплати зарплат. Протягом чотирьох днів на маршрути не виходили близько 360 тролейбусів і трамваїв усіх чотирьох міських депо. Загальна сума заборгованої зарплати колективу «Міськелектротрансу» на момент страйку становила 22,4 млн. грн., і її не виплачували із серпня 2010 року.

23 грудня Харківська облрада виділила з обласного бюджету для виплати зарплат страйкарям 5 млн. грн. За даними міського голови Геннадія КЕРНЕСА, загалом для виплати заборгованих зарплат колективу «Міськелектротрансу» мало надійти 13 млн. грн., близько 8 млн. грн. з яких спрямовує Кабінет міністрів.

25 грудня працівники КП «Міськелектротранс» припинили акцію протесту.