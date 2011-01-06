Керівники Укрзалізниці вручили ключі від квартир залізничникам Прикарпаття

Керівники «Укрзалізниці» вручили ключі від квартир залізничникам на Прикарпатті. Як передає кореспондент УНІАН сьогодні у приміському селі Хриплин Івано-Франківської міської ради генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК і начальник Львіської залізниці Богдан ПІХ в урочистій обстановці врчили ключі вісьмом родинам у восьмиквартирному житловому будинку для залізничників. «Львіська залізниця» реконструювала нежитлове приміщення у житлове. Усі будівельні роботи виконали силами будівельних організацій залізниці. У реконструйованому будинку є 4 однокімнатні та 4 двокмнатні квартири. Кожен з працівників, які сьогодні отримали ключі та ордери від квартир, працюють на залізниці понад 15 років. А це тесля, столяр, маляр, чергова переїзду, головний бухгалтер дільниці, прибиральниця, начальник дистанції та інші.

У нових квартирах обладнано усі вигоди та оздоблювальні роботи, прилади опалення тощо.Також встановлено станцію біологічного очищення стічних вод та автономне водопостачання.

Загальна площа будинку – 603,2 м.кв., у тому числі житлова – 208,1 м.кв. Вартість виконаних будівельно-монтажних робіт становить близько 2,6 млн. грн.

За словами гендиректора «Укрзалізниці» Михайла КОСЮКА минулого року залізничники отримали 450 квартир. «А починаючи з 2011-го, кожна залізниця має надати залізничникам мінімім 100 квартир і з кожним роком збільшувати кількість», - підсумував М.КОСТЮК.