У Дніпрі біля Херсона виявлено забруднення невідомою речовиною.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 5 січня на акваторії р. Дніпро в районі Нафтогавані м. Херсон виявлено розлив невідомої речовини на площі близько 2 тис. кв. м.

Лабораторією Держекоінспекції відібрано проби. Повідомлено інспекцію державного портового нагляду Херсонського морського торговельного порту для ліквідації розливу.

Як повідомляв УНІАН, в Дніпрі в районі Нафтогавані в листопаді і грудні минулого року двічі виявляли забруднення поверхні води нафтопродуктами.