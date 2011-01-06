Запорізький аеропорт скоротив вантажоперевезення майже в 3 рази

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" в 2010 році скоротило вантажоперевезення, в порівнянні з 2009 роком, у 2,9 рази - до 693 тонн.

Як повідомили УНІАН на підприємстві, "за 2010 рік ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" було відправлено 693 тонни вантажів - тобто всього 33,5% показника 2009 року, протягом якого запорізьким аеропортом було опрацьовано 2067 тонни вантажів і багажу".

Скорочення вантажопотоку майже в 3 рази (2,98 рази) у керівництві ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" пояснюють тим, що впродовж 2010 року підприємство фактично відправляло тільки багаж.

"Як таких вантажів протягом 2010 року майже не відправлялося: практично весь вантажообіг "набрався" за рахунок багажу, який пасажири везли з собою", - пояснили в аеропорту.