«Укрзалізниця» електрифікує ділянку між Львовом та Карпатами

«Укрзалізниця» до 2013 року планує електрифікувати ділянку між Львовом та Карпатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, перебуваючи в Івано-Франківській області.

За його словами, спочатку Львівська залізниця має намір електрифікувати ділянку між Львовом та Івано-Франківськом.

«Львівська залізниця у 2011 році приступає до проектування електрифікації ділянки Івано-Франківськ-Львів, а в 2012 році ми почнемо таку електрифікацію зі Львова до Івано-Франківська», - повідомив гендиректор «Укрзалізниці». З

а його словами, вже у 2013 році Львівська залізниця завершить електрифікацію ділянки із Івано-Франківська до «центру туризму» - Ворохти Яремчанської міськради.

На його думку, електрифікація залізничної колії від Львова до Карпат має й «екологічну складову». Це пов’язано також із підготовкою до зимової Олімпіади 2022 року, яку Україна прагне провести в себе. «А тут є свої вимоги і особливості», - додав керівник залізниці.

Довідка УНІАН. Із Львова (Ходорів Львівська обл.) до Івано-Франківська і далі у Карпати залізнична колія неелектрифікована, де залізничні ешелони тягнуть тепловози замість електровозів. У Ходорові міняють тепловози на електровози.