ДЗ відремонтувала майже 9 тис. вантажних вагонів “Укрзалізниці"

Протягом 2010 року у вагонних депо Донецької залізниці відремонтовано 8915 вантажних вагонів парку “Укрзалізниці”, у тому числі, 43 критих вагони, 576 піввагонів, 88 універсальних платформ та ін. Про це повідомила УНІАН прес-служба Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, крім того, оздоровлено деповським і капітальним видами ремонту 4671 вантажну одиницю, які знаходиться у власності промислових підприємств. У цілому відремонтовано на 573 вантажних вагони більше, ніж було заплановано.

Також протягом цього періоду в умовах депо різними видами ремонту оздоровлено 690 пасажирських вагонів, у тому числі деповським - 524, капітальним - 166 одиниць. На заводах капітально відремонтовано 19 пасажирських вагонів.

До того ж в 2010 році поточним деповським ремонтом (ТР-3 - найскладнішим) оздоровлено 23 маневрових тепловози, 15 вантажних тепловозів, 27 електровозів. Під час поточного ремонту замінюються та відновлюються окремі вузли й деталі локомотива, після чого проводиться регулювання та випробування, які гарантують працездатність у міжремонтний період. Тривалість технічної експлуатації встановлюється з урахуванням пробігу, обсягів роботи локомотива та інших конкретних умов. Капітально відремонтовано на заводах 9 електровозів і 12 маневрових тепловозів.

Довідка УНІАН. Ремонт пасажирських вагонів виконується в депо Донецьк, Маріуполь та Дебальцеве. Тяговий рухомий склад ремонтують у депо Красний Лиман (електровози), Волноваха (маневрові тепловози), Слов`янськ та Красноармійськ (вантажні тепловози).