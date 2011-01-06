На Білоруській залізниці триває розчищення снігу після рясного снігопаду

Білоруська залізниця продовжує розчищення шляхів і стрілочних переводів після рясного снігопаду, який пройшов з 31.12.2010 по 02.01.2011, повідомляє прес-центр БЗ. У результаті на дорогах країни утворилися снігові замети, максимальна висота сніжного покриву місцями склала 40-57 см.

Для боротьби з наслідками рясного снігопаду білоруська магістраль задіяла більше 8 тис. працівників, щодоби працювали 21 снігоприбиральна машина, на очищенні головних, станційних і під`їзних шляхів було задіяно 24 снігоочисника.

Робота з очищення стрілочних переводів і шляхів від снігу продовжується і тепер.