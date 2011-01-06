Білоруська залізниця реконструює станцію Брест-Центральний, яку відкривав Олександр III

13:16, 06 січня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Білоруська залізниця проводить конкурс на розробку концепції (ескізного проекту) з реконструкції вокзального комплексу ст. Брест-Центральний, повідомляє прес-центр дороги.

Вокзал станції Брест-Центральний входить до числа пам`яток архітектури Білорусі і знаменитий тим, що на його відкритті 28 травня 1886 був присутній російський цар Олександр III з царицею Марією Федорівною та царевичем Миколою. Вважається, що на той час вокзал у Бресті був найбільшим і найкрасивішим будинком на залізницях Російської імперії.

Проектом мають бути передбачені максимальні зручності для пасажирів без зниження пасажиропотоку (у середньому за добу кількість відправлених пасажирів з вокзалу ст. Брест-Центральний складає близько 8 тис. осіб), Збереження історико-культурної цінності з ув`язкою історичної та сучасної архітектури, будівництво готелю, виконання заходів щодо створення безбар`єрного середовища для маломобільних груп населення та ін. Заявки на розробку концепції реконструкції даного вокзального комплексу Білоруською залізницею будуть прийматися до 24 січня 2011 року.

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