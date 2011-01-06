ДАІ за чотири дні нового року виявило майже 5 тис. нетверезих водіїв

За чотири дні новорічних свят інспектори Державтоінспекції виявили та задокументували 4 тис. 794 випадки керування водіями транспортними засобами у стані сп’яніння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор РАТУШНЯК.

В той же час він зазначив, що у перші дні нового року спостерігається тенденція щодо зменшення кількості ДТП з постраждалими. Зокрема, за вказаний проміжок часу таких ДТП сталося 175, в той час як торік їх було зафіксовано 196 за аналогічний період.

Також у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 25% зменшилась кількість травмованих громадян під час дорожніх пригод.

За словами В.РАТУШНЯКА, основною причиною аварій залишається перевищення швидкості, порушення правил обгону, виїзд на смугу зустрічного руху, недотримання проїзду перехресть та залізничних переїздів, керування автомобілями у стані сп’яніння.