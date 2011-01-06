«Укрзалізниця» на різдвяні свята призначила 38 додаткових поїздів

Станом на 6 січня 2011 р., залізниці України призначили 38 додаткових поїздів на різдвяні свята. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці». Зокрема, по 11 поїздів призначили Південно-Західна й Придніпровська залізниці, 5 - Південна, 5 - Одеська, 4 - Донецька і 2 - Львівська. Одеська залізниця призначила поїзди № 210/209 Миколаїв – Київ, № 228/227 Одеса – Львів, № 432/431 Одеса – Харків, № 558/557 Одеса – Ужгород, № 267/268 Херсон - Львів. Придніпровська залізниця: № 26/25 Євпаторія – Москва, № 69/70 Бердянськ – Москва, № 212/211 Феодосія – Москва, № 238/237-294/293 Сімферополь – Київ, № 182/181 Сімферополь – Київ, № 551/552 Донецьк - Дніпропетровськ - Київ - Ворохта - Дніпропетровськ – Донецьк, № 517/518 Дніпропетровськ – Львів, № 535/536 Сімферополь – Ужгород, № 208/207 Сімферополь – Москва, № 561/562 Дніпропетровськ – Київ, № 562/561-247/248 Сімферополь - Київ. Південно-Західна залізниця призначила поїзди № 207/208 Київ – Ужгород, № 282/281-58/57 Київ – Сімферополь, № 515/516 Київ – Ворохта, № 505/506 Київ – Ужгород, № 219/220 Київ - Івано-Франківськ, № 537/538 Київ – Ужгород, № 269/270 Київ - Івано-Франківськ, № 525/526 Київ – Чоп, № 96/95 Київ – Москва, № 252/251 Київ – Москва, № 511/512 Київ - Львів. Донецька залізниця призначила поїзди № 524/523 Луганськ – Київ, № 551/552 Донецьк - Дніпропетровськ - Київ - Ворохта - Дніпропетровськ – Донецьк, № 577/578-576/575 Донецьк – Київ, № 553/554 Донецьк - Львів. Південна залізниця призначила поїзди № 241/242 Харків – Євпаторія, № 175/176 Харків – Сімферополь, № 225/226 Харків – Ужгород, № 557/558-525/526 Харків - Київ – Чоп, № 579-529/502 Харків - Київ - Львів. Львівська залізниця призначила поїзди № 147/148 Київ - Львів - Київ і № 502/501 Чернівці - Київ - Івано-Франківськ.

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