У Рівному скасовано пільги на проїзд для студентів та школярів

Згідно з рішенням міськради, у Рівному скасовано пільги на проїзд у громадському транспорті для студентів та школярів.

Як передає кореспондент УНІАН, з перших днів січня 2011 року проїзд у міських тролейбусах вони оплачують не за пільговим 50-ти відсотковим тарифом, а по повній вартості, яка становить 1 гривню.

Відміну пільгового проїзду для студентів та школярів у тролейбусах чиновники пояснюють малим бюджетом міста. Ціна питання - півтора мільйони гривень. Знайти таких грошей у казні цьогоріч не змогли. Відтак на пільговий проїзд можуть розраховувати лише діти з малозабезпечених сімей.

Як повідомив голова бюджетної комісії міськради Сергій Паладійчук, таких дітей в місті налічується майже півтори тисячі. Однак кошти навіть на пільги для них почнуть шукати не раніше ніж за три місяці, коли буде зрозуміло чи виконується бюджет міста.

Що стосується учнів, то для них передбачена окрема 25 відсоткова пільга. Відтак діти, які користуються маршрутними автобусами при пред’явленні учнівського квитка мають право платити за проїзд на чверть менше від діючого тарифу, який нині становить 1,5 грн.