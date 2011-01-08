Завтра в Україні очікується мокрий сніг з дощем

Завтра у східних областях України, Криму та Приазов`ї опади не очікуються.

На решті території невеликий мокрий сніг з дощем. Місцями туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура впродовж доби від 3° морозу до 3° тепла, вдень на Закарпатті та Прикарпатті 4-9° тепла. У східних областях вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, у Криму вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Київській області у неділю очікуються невеликі опади. Місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.