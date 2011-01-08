На півночі Франції проходить евакуація людей через загрозу повеней

Влада Франції ухвалила рішення про евакуацію декількох сотень осіб із північних районів країни у зв`язку із загрозою повеней.

Як повідомляє «Газета.ру», за даними рятувальних служб, закрито десятки шкіл у департаментах Нор і Ена, де оголошено «оранжевий», третій за чотирибальною шкалою, рівень тривоги.

У деяких населених пунктах унаслідок тривалих дощів і танення снігу в зв`язку з потепленням підтоплено будинки, закрито для руху близько 40 департаментських доріг.