Авіакатастрофа в Ірані. Загиблих - 72 особи

Жертвами авіакатастрофи в Ірані стали 72 людей. Ще 33 людей дістали поранення, повідомляє радіо «Свобода».

Загинули всі 12 членів екіпажу. 10 потерпілих - у тяжкому стані.

"Боїнг-727" державної авіакомпанії Iran Air, який летів з Тегерана в місто Урмія на північному заході країни, намагаючись екстрено приземлитися, сильно вдарився об землю і розвалився на частини. Проте вибуху і пожежі не було.

Про причину екстреної посадки літака поки що не повідомляється. Відомо тільки, що вона була здійснена в умовах сильного снігопаду. З цієї ж причини проводити рятувальні роботи були дуже важко.