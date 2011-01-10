Авіакатастрофа в Ірані. Загиблих - 72 особи
10:35, 10 січня 2011Транспорт/Звя'зок
0
Жертвами авіакатастрофи в Ірані стали 72 людей. Ще 33 людей дістали поранення, повідомляє радіо «Свобода».
Загинули всі 12 членів екіпажу. 10 потерпілих - у тяжкому стані.
"Боїнг-727" державної авіакомпанії Iran Air, який летів з Тегерана в місто Урмія на північному заході країни, намагаючись екстрено приземлитися, сильно вдарився об землю і розвалився на частини. Проте вибуху і пожежі не було.
Про причину екстреної посадки літака поки що не повідомляється. Відомо тільки, що вона була здійснена в умовах сильного снігопаду. З цієї ж причини проводити рятувальні роботи були дуже важко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter