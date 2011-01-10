Морські порти України в 2010 р. скоротили переробку вантажів на 2 млн. тонн

За даними Державної служби морського і річкового транспорту (Укрморрічфлоту), загальний об`єм переробки вантажів у вісімнадцяти портах за січень-грудень 2010 року склав 107 млн. 641 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2009 році морські торгові порти України переробили 109 млн. 716 тис. тонн вантажів (на 17% менше, ніж в 2008 році).

Згідно з повідомленням, зокрема, протягом 2010 року було експортовано 61 млн. 681 тис. тонн. вантажів, імпортовано - 10 млн. 521 тис. тонн. Загальний об`єм транзиту - 33 млн. 92 тис. тонн, каботажу - 2 млн. 134 тис. тонн.

За підсумками 2010 року серед лідерів зі зростання об`ємів переробки вантажів:

Порт Феодосії - оброблено на 29% вантажів більше, ніж в 2009 році; Ізмаїльський порт - зростання на 27%; Білгород-Дністровський порт - зростання на 19%.

Серед лідерів з обробки транзитних вантажів: Порт Феодосії - оброблено на 36% вантажів більше, ніж в 2009 році; Бердянський порт - на 33%; порт «Октябрськ» - на 21% більше.

Основними вантажами, які переробляються в українських морських портах, є руда, зерно, метали, вугілля, нафта і нафтопродукти.