Аеропорт "Сімферополь" в 2010 р. збільшив пасажиропотік до 845 тис.

У міжнародному аеропорту "Сімферополь" (Крим) об`єм пасажиропотоку за підсумками роботи в 2010 році зріс на 12% в порівнянні з 2009 роком і склав 845 тис. пасажирів.

Про це повідомляють на сайті аеропорту.

Згідно з повідомленням, в 2010 році аеропорт обслужив більше 6,5 тис. авіарейсів. Крім того, більш ніж в 5 разів зросли відправки вантажів.

Крім того, в аеропорту продовжуються роботи з реконструкції терміналу "Внутрішні авіалінії". Завершення робіт планується на 31 березня 2011 року. Пропускна спроможність авіатермінального комплексу складе 1000 пасажирів в годину на виліт, що повинне забезпечити потреби аеропорту на найближчі п`ять років. У 2011 році планується збільшити пасажиропотік до 1 млн. осіб.