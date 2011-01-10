Нацбанк витратить на ліцензійне програмне забезпечення 5,4 млн. грн.

Національний банк України провів два тендери з відбору компаній для надання ліцензійного програмного забезпечення, а також його технічної підтримки.

Як повідомляється на сайті «Державні закупівлі», переможцем тендеру на надання послуг із розробки пакетних програмних засобів (ліцензії та технічна підтримка програмного забезпечення захисту інформації вузла доступу до Інтернет: ліцензії Trend Micro Enterprise Security for Gateways і Websense Web Security для 2000 користувачів) стало ТОВ «Антивірусна лабораторія «ЦЕБІТ» (м. Київ). Вартість договору - 2 млн. 092,53 тис. грн. (із ПДВ)

Також повідомляється, що переможцем тендеру на надання послуг із розробки пакетних програмних засобів (ліцензії СУБД Oracle 11g) - ліцензії Oracle Database Enterprise Edition Processor License і Software Updates License & Support на 6 процесорів із технічною підтримкою на 1 рік – 1 од.; Enterprise Edition Options Partitioning Processor License і Software Updates License & Support на 6 процесорів із технічною підтримкою на 1 рік – 1 од.; Database Enterprise Management Diagnostics Pack Processor License і Software Updates License & Support на 6 процесорів із технічною підтримкою на 1 рік – 1 од.; Database Enterprise Management Tuning Pack Processor License і Software Updates License & Support на 6 процесорів із технічною підтримкою на 1 рік – 1 од. – стало ПАТ «СІТРОНІКС ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНА» (м. Київ). Вартість договору - 3 млн. 268,332 тис. грн. (із ПДВ).

Дата підписання двох договорів - 28 грудня 2010 року.