Суд задовольнив позовні вимоги Vega до «Київстару»

Господарський суд Києва повністю задовольнив позовні вимоги «Укомлайн», що входить до телекомунікаційної групи Vega, по переддоговірній суперечці з «Київстаром» (справа №21/97). Про це УНІАН повідомили в групі Vega.

Предметом позовних вимог компанії «Укомлайн» був розмір розрахункових такс за доступ на мережу ТОВ «Укомлайн» з мережі «Київстар» і з мережі «Укомлайн» на мережу «Київстар» в період з червня 2010 р. по 31.12.2011 р.

«Рішення суду підтвердило, що розмір розрахункових ставок за взаємоз’єднання мереж, які ми пропонуємо для компанії «Київстар», є ринковим і економічно обґрунтованим», - відзначив генеральний директор ВАТ «Фарлеп-Інвест» (здійснює оперативний менеджмент телекомунікаційної групи Vega) Юрій ЧУЙКОВ.

Переговорний процес між Vega і «Київстаром Джі.Эс.Эм» щодо вартості інтерконекту продовжувався впродовж всього 2010 року. Для забезпечення повноцінного і якісного надання послуг кінцевому споживачеві та збереження існуючого взаємоз’єднання мереж з обопільної згоди дія договору між компаніями продовжувалася на один календарний місяць. Щомісячне продовження старого договору і фінансових умов повинне було діяти до тих пір, поки не буде досягнута домовленість, що влаштовує обидві сторони. 31.05.2010 р. закінчилися терміни діючого до цього моменту договору про взаємоз’єднання мереж між компаніями, і «Київстар» відмовився його продовжувати на діючих умовах.

Починаючи з цього часу, телекомунікаційна група Vega намагалася переговорним шляхом вирішити проблемні економічні питання, що виникли під час підписання нового договору про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж Vega і «Київстар». Представники Vega ініціювали безліч зустрічей із співробітниками «Київстару», пропонуючи ряд альтернативних варіантів розміру розрахункових такс, залучали Національну комісію (НКРЗ) для виходу з ситуації, що склалася.

Незважаючи на те, що під час всього переговорного процесу послуги надавалися обома сторонами, договір про надання послуг не був підписаний, і розрахунки між підприємствами не проводилися.

Тому 08.10.2010 р. компанія «Укомлайн» звернулася до Господарського суду Києва з вимогою зобов`язати «Київстар» укласти договір взаємоз’єднання мереж на умовах, які пропонувала Vega.

У свою чергу, компанія «Київстар Джі.Эс.Эм» подала декілька позовних заяв до компанії «Укомлайн»: зустрічний позов з вимогою укласти договір взаємоз’єднання мереж на своїх умовах, а також позов про відшкодування майнового збитку на суму 9 668 054,13 грн.

Господарський суд Києва своїм рішенням від 18.11.2010 р. зупинив провадження (у справі №21/100) за позовом «Київстару» до компанії «Укомлайн» про відшкодування майнового збитку. Компанії «Київстар» також відмовлено в задоволенні клопотання про забезпечення вказаного позову шляхом арешту грошових сум, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Укомлайн».