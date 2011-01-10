На розвиток київського метро планують залучити понад 1 млрд. грн. кредитів

На розвиток столичного метро цього року планується залучити 1 млрд. 182,5 млн. грн. кредитних коштів, в тому числі кредит Європейського банку реконструкції та розвитку, а також кошти лізингу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в Програмі соціально-економічного розвитку Києва на 2011 рік та бюджеті столиці на поточний рік.

Безпосередньо з міського бюджету на розбудову метро в Києві передбачено 34,7 млн. грн.

Здебільшого кошти кредиту та лізингу будуть освоєні на придбання нового рухомого складу метрополітену – майже 661 млн. грн., та ще 44 млн. грн. - на модернізацію вагонів.

Крім того, 478 млн. грн. кредитних коштів та 15 млн. грн. з бюджету Києва передбачено використати на будівництво ділянки метрополітену Куренівсько-Червоноармійської лінії від ст. “Либідська” до ст. “Виставковий центр” (має бути здана в експлуатацію в цьому році).

Водночас у міському бюджеті цього року закладено 8,9 млн. грн. на будівництво ділянки метро від ст. “Глибочицька” до ст. “Райдужна” з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина, а також 3 млн. грн. на проектні роботи ділянки метро Куренівсько-Червоноармійської лінії від ст. “Виставковий центр” до Одеської площі (має бути здана в експлуатацію до кінця 2014 року). Кошторисна вартість всього проекту близько 2,5 млрд. грн.

Крім того, бюджетні кошти столиця виділила на хімічне закріплення грунтів на окремих ділянках Сирецько-Печерської та Куренівсько-Червоноармійської ліній метрополітену – 4 млн. грн.

Фінансування в обсязі 1,8 млн. грн. в бюджеті Києва на 2011 рік передбачено на впровадження автоматизованої системи проходу пасажирів у метрополітен; 500 тис. грн планується витратити на оснащення ескалаторних комплексів станцій метро системами автоматичного пожежогасіння (в рамках підготовки до Євро-2012) та ще 500 тис. грн. - на реконструкцію існуючих систем автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену (також в рамках підготовки до Євро).

Окремо в міському буджеті передбачено 1 млн. грн. на проектні роботи із впровадження системи відеонагляду та створення Центру відеомоніторингу в метро (кошторисна вартість всього проекту, що планується реалізувати до кінця 2015 р., становить 174 млн. грн.).