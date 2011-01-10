У Херсоні дві третини тролейбусів потребують заміни

У Херсоні дві третини міських тролейбусів потребують заміни.

Про це йдеться в Програмі соціально-економічного розвитку міста на 2011 рік, затвердженої міськрадою Херсона 28 грудня 2010 року.

Зокрема, наголошується, що парк міського електротранспорту (тролейбусів ДКП «Херсонелектротранс») складається з 90 тролейбусів, зношеність яких складає 93,4%. З них поступової заміни потребують 70 тролейбусів, які повністю відпрацювали нормативний термін експлуатації.

Коефіцієнт зношеності контактної мережі міста складає 77,4%.

Причиною такого матеріально-технічного стану підприємства в першу чергу є недофінансування з державного бюджету субвенції на компенсацію за перевезення громадян пільгових категорій.

Починаючи з 2008 року, вказана субвенція з держбюджету не перераховується в повному об`ємі, що погіршує фінансовий стан транспортних підприємств.

У 2011 році додаткова потреба у зазначеній субвенції складе 10,1 млн. грн.

Згідно з Програмою розвитку міського електротранспорту Херсона на 2008-2015 роки, яка була затверджена рішенням міської ради № 709 від 30 січня 2008 року, на розвиток транспортної галузі в 2011 році необхідно 13,969 млн. грн., зокрема 2,925 млн. грн. – з держбюджету, 9,825 млн. грн. – з міського бюджету і 1,219 млн. грн. – за рахунок засобів підприємства.

На 2011 рік у бюджеті міста на виконання вказаної програми передбачено 0,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, працівники «Херсонелектротрансу» в квітні і травні 2010 року двічі проводили страйк через 3-місячну заборгованість із зарплати в сумі до 1,5 млн. грн. На той момент заборгованість держбюджету за перевезення пільгових категорій пасажирів підприємству складала до 1,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДКП «Херсонелектротранс» здійснює пасажирські перевезення електричним транспортом 42,3% населення Херсона. Щодня його послугами користуються 104,1 тис. осіб, серед яких всі пільгові категорії громадян згідно з чинним законодавством.