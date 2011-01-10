У морпортах України запрацювали знижки на обробку транзитних вантажів

Набув чинності наказ Міністерства інфраструктури «Про розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України на 2011 рік», який встановлює знижки на роботи з транзитними вантажами у всіх вітчизняних портах. Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінінфраструктури, розмір знижок коливається в межах від 18% до 50%, залежно від виду вантажу і порту.

Згідно з повідомленням, за попередніми розрахунками, це дозволить в 2011 році одержати близько 466 млн. грн. доходів від таких операцій і перерахувати до державного бюджету близько 41 млн. грн. податку на прибуток підприємств.

Аналіз ефективності застосування знижок у минулому показує, що такий крок є дієвим і виправданим. Зокрема, протягом IV кварталу 2009 року і січня-вересня 2010 року за рахунок застосування знижок вдалося залучити додатково близько 8 млн. 822 тис. тонн транзитних вантажів. Такі результати дозволяють прогнозувати, що в 2011 році цей показник буде значно перевищений, вважають в міністерстві.

Нагадаємо, проект нормативно-правового акту «Про розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України на 2011 рік», який встановлює знижки на роботи з транзитними вантажами у всіх вітчизняних портах, розроблений фахівцями Держслужби морського і річкового транспорту (Укрморрічфлоту) і зареєстрований Міністерством юстиції України 24 грудня під № 1332/18627.