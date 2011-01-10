В Україні у 2010 році зросли продажі нових легкових авто

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в 2010 році збільшилися на 0,19% порівняно з 2009 роком – до 162,595 тис. штук.

Про це сказано в повідомленні аналітичної групи AUTO-Consulting, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що в грудні 2010 року зусиллями всіх операторів авторинку вдалося реалізувати рекордну кількість автомобілів за весь 2010 рік, коли українці купили 17,8 тис. автомобілів, що на 43% більше, ніж у грудні 2009 року.

«Саме завдяки такому результату 2010 рік закінчився для авторинку в позитивній зоні – +0,19%, порівняно з підсумками кризового 2009 року», – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що до кінця року на ринку почав відчуватися дефіцит автомобілів, а оператори прийняли рішення масово завозити автомобілі вже в 2011 році.

В результаті, лідерство за підсумками грудня зберіг «АвтоВАЗ», який зміг поліпшити показники попередніх місяців – продав понад 2,9 тис. автомобілів, що на 5,4% більше, ніж у листопаді 2010 року.

Але справжній рекорд був встановлений у салонах ЗАЗу – понад 2 тис. автомобілів і 11,5% ринку. Третій результат у Hyundai з показником 7,9% ринку. Стабільно мали попит Toyota, особливо позашляховики, попит на які підігріли зима і акції. Renault весь 2010 рік набирав обороти, а в грудні ділери змогли реалізувати понад 1 тис. автомобілів і зайняти п`яте місце на ринку. Наростили продажі і в дилерській мережі Skoda.

Єдиний, хто не зміг витримати високий темп попередніх місяців у ТОП-10, – це Ford, оскільки в його дилерській мережі просто закінчилися популярні моделі за привабливими цінами.

Досить потужно фінішували в 2010 році Chevrolet, Mitsubishi і Nissan, збільшивши свої продажі на 13-16%.

У повідомленні також наголошується, що передноворічна лихоманка спустошила склади і дилерів рremium-автомобілів, серед яких зафіксовано зростання в Lexus, Mercedes-Benz і Audi, а покупців Land Rover стало на 120% більше. Але й серед дорогих автомобілів до кінця місяця почав вимальовуватися дефіцит.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році в Україні було продано 162,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 74% менше, ніж у 2008 році. У 2010 році експерти прогнозували обсяг авторинку в розмірі 150-170 тис. одиниць.

У 2011 році, за оцінками експертів, ринок легкових автомобілів в Україні може зрости на 15-20%, порівняно з 2010 роком.