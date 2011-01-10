Запорізький аеропорт скоротив пасажироперевезення на 1,7%

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" в 2010 році скоротило пасажироперевезення на 1,7%, в порівнянні з 2009 роком.

Як повідомило УНІАН керівництво підприємства, впродовж 2010 року ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" було відправлено 33 386 пасажирів, що на 574 пасажири менше, ніж в 2009 р., коли із запорізького аеропорту вилетіло 33 960 пасажирів.

При цьому кількість рейсів, оброблених запорізьким аеропортом, збільшилася в 2010 році майже на 10%: з 1350 рейсів в 2009 році до 1483 рейсів в 2010 р.

Як пояснили в керівництві ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", основна причина скорочення пасажиропотоку при одночасному збільшенні кількості рейсів пояснюється використанням в другій половині 2010 року для перевезення пасажирів менших літаків, ніж минулого року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" має в розпорядженні аеровокзальний комплекс і злітно-посадочну смугу завдовжки 2500 метрів, обладнану світлотехнічними і радіонавігаційними системами, що дозволяє приймати і відправляти повітряні судна практично всіх типів у будь-який час доби при достатньо складних метеоумовах.

З аеропорту виконують рейси на літаках ЯК-40, ЯК-42, АН-24, АН-140, Боїнг-737, МД-82.