ДЗ у 2010 році перевезла більше 142 млн. тонн вантажів

Протягом 2010 року Донецькою залізницею було відправлено 142 млн. 360 тис. тонн вантажів, що складає 105,6% до плану (39,8% від загального об`єму вантажів «Укрзалізниці»).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

У повідомленні наголошують, що при цьому середньодобове навантаження в 2010 році складало 390 тис. тонн, що на 8,3% більше, ніж в 2009 році.

Основним видом вантажів, які перевозить Донецька залізниця, є кам`яне вугілля. У 2010 році в середньому щодоби навантажували 3193 вагони (понад 218 тис. тонн). Всього протягом цього періоду перевезено 78 млн. 841 тис. тонн кам`яного вугілля, що складає 56% від загальних об`ємів перевезень.

Окрім цього, одними з основних вантажів в 2010 році були чорні метали - 14 млн. 710 тис. тонн, флюси - 12 млн. 906 тис. тонн, кокс - 8 млн. 888 тис. тонн, нафтопродукти - 4 млн. 332 тис. тонн, будівельні матеріали - 4 млн. тонн і т.д.

Вантажообіг склав 37 млрд. 736 млн. 610 тис. т/км. Це 112,5% до планових показників і 115,7% до показників 2009 року.

У прес-службі також повідомили, що в 2010 році на ДЗ було вивантажено 2 млн. 89 тис. 990 вагонів, що складає 100,8% до плану (36,9% від загального вивантаження «Укрзалізниці»). Середньодобовий показник - 5726 вагонів, що на 12% більше, ніж в 2009 році.

Середня вага вантажного потягу брутто склала 3303 тонни, цей показник на 4,9% перевищує план і на 1,5% - показник 2009 року. Середня технічна швидкість склала 38,9 км/год. - на 3,5% перевищує план і на 1,3% - показник 2009 року.