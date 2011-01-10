«Дніпровагонмаш» у 2010 році збільшив реалізацію продукції в 5,3 разу

ВАТ «Дніпровагонмаш» (Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) за підсумками 2010 року збільшило реалізацію продукції в 5,3 разу, в порівнянні з 2009 роком, – до 4637 вагонів.

Про це УНІАН повідомили на підприємстві.

Згідно з повідомленням, «Дніпровагонмаш» поставив замовникам 2700 люкових піввагонів моделі 12-4106, 1705 глуходонних піввагонів моделі 12-4102, 220 вагонів-платформ для широкоформатного листового прокату моделі 13-4107 і 12 думпкарів.

Вказана продукція виготовлена за замовленням операторів залізничного транспорту Російської Федерації.

Довідка УНІАН. ВАТ «Дніпровагонмаш» – найбільше підприємство України з проектування і виготовлення вантажних вагонів для магістральних залізниць і промисловості. Підприємство випускає близько 160 моделей вантажних вагонів.