Об'єм переробки контейнерів в портах зріс на 21%

За оперативними даними Держслужби морського і річкового транспорту (Укрморрічфлоту), в 2010 році загальний об`єм переробки контейнерів в Ільїчівському, Одеському і Маріупольському портах зріс майже на 21% – до 621 тис. 100 TEU.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Згідно з повідомленням, крім того, в експериментальному режимі почав обробку контейнерів Херсонський порт. Вже з листопада 2010 року порт обробляв близько 35 контейнерів в місяць, а з квітня 2011 року цей потік може складати до 70 контейнерів щомісячно.

Нагадаємо, протягом 2010 року Укрморрічфлотом було підготовлене і ініційоване внесення змін до нормативно-правових актів, які встановлюють, що час обробки і оформлення одного контейнера не повинен перевищувати 4 години. Для збільшення об`єму контейнерних перевезень була також передбачена можливість обробки контейнерів в режимі трансшіпменту і встановлена 50-процентна знижка на їхню перевалку у вітчизняних портах.