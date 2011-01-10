Цього року облаштують зону навколо НСК «Олімпійський»

У Києві в рамках підготовки до Євро-2012 впродовж цього року структурні підрозділи столичної адміністрації виконають низку заходів з облаштування та благоустрою міського простору 1,5-кілометрової зони навколо НСК «Олімпійський».

Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Так, згідно з розпорядженням, Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища до 1 червня 2011 року розробить схему розташування туристично-інформаційних центрів і пунктів та малих архітектурних форм у центральній частині міста, які реалізовують пресу, сувенірну продукцію і квіти.

Головному управлінню житлового господарства доручено до 1 жовтня цього року створити паспорти фасадів житлових будинків, розташованих у 1,5-кілометровій зоні, виконати їх ремонт, декорування та фарбування. Крім того, силами управління буде розроблено єдиний зразок макету будинкових покажчиків із назвою вулиць та номерів будинків з обов’язковим дублюванням всіх написів латинськими літерами.

А Головне управління транспорту та зв’язку КМДА до 1 березня 2011 року розробить схему організації дорожнього руху в центральній частині міста під час проведення фінальної частини чемпіонату та схему маршрутного орієнтування між основними об’єктами чемпіонату.

Розпорядженням визначено також низку завдань і на 2012 рік. Так, до 1 березня 2012 року КП «Київдорсервіс» виконає планово-профілактичні роботи діючих засобів регулювання дорожнього руху на вулично-шляховій мережі зазначеної зони та впровадить нові.

У свою чергу комунальне підприємство «Київміськсвітло» до 1 березня 2012 року облаштує вулиці необхідними елементами освітлення.

Згідно з розпорядженням, КП «Київтранспарксервіс» до 1 квітня 2012 року доручено забезпечити створення додаткових паркувальних місць у межах 1,5-кілометрової зони навколо НСК «Олімпійський».

Розпорядженням також визначено, що до 1 квітня 2012 року комунальне об’єднання «Київзеленбуд» має виконати роботи з ремонту, реконструкції, відновлення і впорядкування зелених насаджень у центральній частині столиці та на головних туристичних маршрутах у 1,5-км зоні навколо головного стадіону Києва.

Комунальній корпорації «Київавтодор» до 1 травня 2012 року доручено виконати поточний та капітальний ремонт доріг і тротуарів у межах 1,5-км зони навколо головної спортивної арени столиці. А також здійснити ремонт, санацію і перекладання інженерних мереж у 1,5-км зоні (на бульварі Лесі Українки та вулиці Червоноармійській) до 14 жовтня 2011 року, поінформували в КМДА.