На Тернопільщині з’їхав у кювет рейсовий автобус з 22-ма пасажирами

На Тернопільщині в кювет винесло рейсовий автобус Одеса-Хуст з 22-ма пасажирами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався сьогодні о 05.15 на автодорозі поблизу села Дарахів Теребовлянського району. За даними рятувальників, водій автобуса «Мерседес» не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус з’їхав в кювет.

Серед пасажирів загиблих та травмованих не зафіксовано. На момент прибуття до місця виклику пожежно-рятувального підрозділу, пасажирів було відправлено до місць призначення попутнім транспортом.

Автобус із кювету було відбуксирувано черговим караулом Теребовлянського райвідділу МНС.