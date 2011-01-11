Атаковане піратами судно Front Warrior, у складі екіпажу якого є українець, перебуває у безпеці
11:49, 11 січня 2011Транспорт/Звя'зок
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В Аравійському морі 6 січня пірати здійснили збройний напад на судно Front Warrior (судновласник – німецька компанія), серед членів екіпажу якого є громадянин України.
Як сказано у переданому УНІАН коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олександра ДИКУСАРОВА, завдяки швидкісному маневруванню екіпажу вдалося уникнути захоплення судна. На даний час судно знаходиться у безпеці.
Жоден з членів екіпажу, серед яких є громадяни Росії та Філіппін, не постраждали.
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