У Харкові просять ВР компенсувати місцевим бюджетам видатки на утримання доріг

Харківське регіональне відділення Асоціації міст України звернулося до Комітету Верховної ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування з проханням компенсувати місцевим бюджетам видатки на утримання доріг.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, звернення щодо бюджетного забезпечення територіальних громад на 2011 рік ухвалене на розширеному засіданні правління Харківського регіонального відділення АМУ, що відбулося в Харківській міськраді під головуванням Харківського міського голови, голови регіонального відділення АМУ Геннадія КЕРНЕСА.

Зокрема, Харківське відділення АМУ у своєму зверненні просить Верховну Раду «компенсувати з державного бюджету місцевим бюджетам видатки на утримання доріг у зв’язку з відміною податку на власників транспортних засобів, та у зв`язку з тим, що транспортний збір тепер буде надходити з місцевих бюджетів до державного».

Також регіональне відділення просить «збільшити субвенції на соціально-економічний розвиток регіону і збільшити фінансування на утримання органів місцевого самоврядування».