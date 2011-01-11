"Укрзалізниця" в 2010 р. відремонтувала більше 36 тис. вагонів

З метою забезпечення об`ємів перевезень і утримання вантажного рухомого складу в технічно справному стані, в 2010 році «Укрзалізниця» відремонтувала більше 36 тис. вантажних вагонів інвентарного парку. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, деповським ремонтом оздоровлено більше 32,5 тис. вагонів, з яких 25,5 тис., - піввагонів.

На вагоноремонтних заводах «Укрзалізниці» капітальний і капітально-відновний ремонт пройшли більше 3,5 тис. вагонів інвентарного парку.

Згідно з повідомленням, незважаючи на зростання об`ємів перевезень, «Укрзалізниця» прийняла рішення про виконання додаткових об`ємів ремонтів вагонів. Таким чином, впродовж 2010 року майже на 1 тис. 300 вагонів перевиконана програма оздоровлення інвентарного парку вагонів. Окрім цього, близько 2 тис. вагонів було модернізовано з метою підвищення експлуатаційного ресурсу візків.

За даними відомства, також минулого року інвентарний парк вантажних вагонів поповнився новим рухомим складом. Зокрема, було придбано 714 вагонів, які побудовані на вагоноремонтних заводах «Укрзалізниці» і 10, - на Крюківському вагонобудівному заводі.

Довідка УНІАН. Для ремонту і технічного обслуговування вантажних вагонів на залізницях України в цілому задіяно 48 вагонних депо.